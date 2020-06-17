Nani: 'Cristiano Ronaldo MLS'e gelecek'

Luis Nani, Portekiz Milli Takımı'ndan arkadaşı olan ve bir dönem Manchester United'da beraber forma giydiği Cristiano Ronaldo'nun MLS'e transfer olacağını iddia etti.



Nani ve Ronaldo, birlikte iki Premier Lig, 1 Şampiyonlar Ligi ve bir Avrupa Şampiyonası Şampiyonluğu yaşadı.



"MLS'TE BIRAKMAK İSTİYOR"



Nani yaptığı açıklamada; "Ronaldo, birkaç yıl önce kariyerini Amerika'da sonlandırmak istediğini söyledi. Yüzde 100'lük bir ihtimal değil ama MLS'e gelme ihtimali var." dedi.



Ronaldo, 2018 yılında Real Madrid'den Juventus'a transfer oldu. İtalyan devi, Portekizli süper yıldız için 100 milyon avro bonservis bedeli ödedi.



MLS hakkında da açıklamalarda bulunan Nani; "Bence bu ligde bütün koşullara sahibiz. Harika bir ülkedeyiz ve etrafımızda her şey var. her şey biraz daha iyi olmakla ilgili." dedi.



