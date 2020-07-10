Nani: 'Çocukken açtım, evde fareler koşuyordu'

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Luis Nani, yaptığı açıklamada çocukluk döneminde yaşadığı zorlukları anlattı.



"EVDE FARELER KOŞUYORDU"



Nani yaptığı açıklamada; "Benim tüm hikayem açlıkla başlıyor. Evde fareler ve kertenkeleler koşuyordu, çocukken çok açtım. Tanrı'nın benim bir futbolcu olmamı ve aileme yardım etmemi istediğini o zaman anladım." dedi.



Nani sözlerini; "Eğer daha önce hiç açlık yaşamadıysanız, dediklerimi abarttığımı düşünebilirsiniz. Eğer yaşadığım yeri göreseydiniz, doğruyu anlattığımı bilirdiniz." dedi.



Luis Nani, Türkiye'de Fenerbahçe forması ile 28 Süper Lig maçına çıktı. 33 yaşındaki kanat oyuncusu bu maçlarda takımına 8 gol ve 9 asistlik katkı yaptı.



