Nando de Colo: 'Zor bir mücadeleye hazır olmalıyız'

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 24. hafta maçında Zenit St. Petersburg'u konuk ediyor. Sarı-Lacivertli oyunculardan Nando De Colo 5 Şubat Cuma günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maç öncesinde açıklamalarda bulundu.



İyi bir ekiple zorlu bir maça çıkacaklarının altını çizen Nando De Colo, "Zenit şu ana kadar harika bir sezon çıkarıyor. Çok iyi basketbol oynayan bir ekip. Çok sağlıklı bir ekip ruhuna sahipler, takım olarak hareket ediyorlar. Zor bir mücadeleye hazır olmalıyız. Bizim için önemli olan çok çalışmaya devam etmek ve kendi oyunumuza konsantre olmak. Son dönemde ortaya koyduğumuz oyunu tekrarlayabilmeliyiz. Bu mücadeleye hazırlanmak için idmanlarda çalıştıklarımızı parkeye yansıtmalıyız." diye konuştu.



