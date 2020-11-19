Nando de Colo, taraftarı olduğu RC Lens'i değerlendirdi

Fenerbahçe Beko'nun gardı Nando de Colo sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kaldı. Fransız basketbolcu, bu süreci ülkesinde geçiriyor.



Sıkı bir futbol izleyicisi olan de Colo, taraftarı olduğu RC Lens için açıklamalarda bulundu.



"TAKIM GEÇİŞİ İYİ YAPTI"



33 yaşındaki basketbolcu açıklamasında; "Ligue 2'den Ligue 1'e geçişin ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Sezona bu sonuçlarla başlamak çok iyi. Bir sporcu olarak oyun hızının ne anlama geldiğini biliyorum. 2 maçın da eksik olduğunu düşünürsek, sonuç gayet iyi." dedi.



Bu sezon Ligue 1'e geri dönen Lens, ligde 11. sırada yer alıyor. Ligue 1 ekibinin 2 maçı koronavirüs nedeniyle ertelendiği için maç eksiği bulunuyor.



