Nando de Colo: 'Koç bizden keyif almamızı istiyor'

Fenerbahçe Beko'nun yıldız oyun kurucusu Nando de Colo, Anadolu Efes karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Takım olarak bir arada oynadıklarına dikkat çeken Nando, "Sezonun başındayız, kendimizi bulmaya çalışıyoruz. Önemli olan takım, takımın sahada yapabildikleri. İlk 2-3 dakikada kötü değildik ama ardından bir araya geldik ve mücadele etmeye başladık." dedi.



Igor Kokoskov'un takımdan isteklerini söyleyen Fransız guard, "Koçun bizden ilk istediği şey oyundan keyif almamız. Bugünkü gibi birlikte oynarsak, takım için oynarsak çok daha iyi olacağız." ifadelerini kullandı.



