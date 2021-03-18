Nando de Colo: 'Jan Vesely, bir oyuncudan fazlası'

Fenerbahçe Beko'nun yıldız oyun kurucusu Nando de Colo, EuroLeague'in 30. haftasında oynadıkları Zalgiris maçı sornasında açıklamlarda bulundu.



Valencia maçından ders çıkardıklarını söyleyen de Colo, "Harika hissediyoruz. Bu akşam gerçekten önemli bir galibiyet aldık. Bence Valencia maçında kötü bir örnek gösterdik. Böyle bir maça hazır olmadığımızı gösterdik ama bu akşam çok çalıştık. Bu da sezonun kalanı için önemli." dedi.



Jan Vesely için övgü dolu ifadeler kullanan Fransız gard, "Jan Vesely harika bir oyuncu. Sahada akıllı bir oyuncudan daha fazlası. Oyunu anlıyor, böylece fark yaratıyor. Onunla set oynamak için bir şey göstermeye gerek yok, o buluyor. Böylece kolaylıkla asist yapabiliyor." ifadelerini kullandı.



