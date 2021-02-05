Nando de Colo: "İyi yoldayız"

Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Nando de Colo, Zenit maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Nando de Colo: 'İyi yoldayız'
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05 Şubat 2021 23:07
Fenerbahçe'nin Zenit'i 92-84 mağlup ettiği mücadelede attığı 24 sayıyla yıldızlaşan Nando de Colo, karşılaşma sonrasında görüşlerini paylaştı.

Zenit'in iyi bir takım olduğunu vurgulayan Fransız oyuncu, "Yeni bir galibiyet, en önemlisi buydu. İyi yoldayız, bir arada oynamamız gerekiyor, bugün bunu yaptık. Zenit iyi bir takım. İlk yarıda onların ritmini takip ettik, alan savunması ritmimizi düşürdü. 2. yarıda savunmada daha agresif olduk ve hücumda da yüksek enerji bulduk." dedi.



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