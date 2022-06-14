Nando de Colo: "İnanılmaz"

Fenerbahçe Beko'nun yıldızlarından Nando de Colo, şampiyonluğu değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Nando de Colo: 'İnanılmaz'
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13 Haziran 2022 23:05
Fenerbahçe Beko'da Nando de Colo, Anadolu Efes maçı sonrası konuştu.

Kısa bir açıklama yapan Fransız yıldız, "İnanılmaz, Avrupa'nın en iyi takımına karşı oynadık ve bunu başardık. Çok mutluyuz." dedi.

Sarı-lacivertlilerde Devin Booker ise, "Harika hissediyorum… Bu şampiyonluğu hak ettik ve bu şampiyonluğu taraftarımıza armağan ediyorum" değerlendirmesini yaptı.

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