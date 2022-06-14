Nando de Colo: 'İnanılmaz'

Fenerbahçe Beko'da Nando de Colo, Anadolu Efes maçı sonrası konuştu.
Kısa bir açıklama yapan Fransız yıldız, "İnanılmaz, Avrupa'nın en iyi takımına karşı oynadık ve bunu başardık. Çok mutluyuz." dedi.
Sarı-lacivertlilerde Devin Booker ise, "Harika hissediyorum… Bu şampiyonluğu hak ettik ve bu şampiyonluğu taraftarımıza armağan ediyorum" değerlendirmesini yaptı.
Kısa bir açıklama yapan Fransız yıldız, "İnanılmaz, Avrupa'nın en iyi takımına karşı oynadık ve bunu başardık. Çok mutluyuz." dedi.
Sarı-lacivertlilerde Devin Booker ise, "Harika hissediyorum… Bu şampiyonluğu hak ettik ve bu şampiyonluğu taraftarımıza armağan ediyorum" değerlendirmesini yaptı.
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