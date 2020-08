Nance Jr.: "LaMelo Ball'un büyük bir hayranıyım"

Cleveland Cavaliers forveti Larry Nance Jr., New Orleans Pelicans guardı Lonzo Ball'un küçük kardeşi LaMelo'nun büyük bir hayranı olduğunu söyledi.



Nance Jr., Bleacher Report'un 'Ask Me Anything' isimli soru-cevap oturumuna katıldı ve 2020 NBA Draft adayları hakkındaki görüşü soruldu.



Nance, LaMelo Ball'un hayranı olduğunu açıkladı ve yüksek basketbol IQ'sunu övdü:



"Bu yıl Draft konusunda çok naifim, dikkat etmek zor. LaMelo'nun büyük bir hayranı olduğumu, izlediğim için biliyorum, oyun stilini ve basketbol IQ'sunu beğeniyorum. Şahsen o aile hakkında söyleyecek sadece güzel şeylerim var."



Nance, kendileri için kısaltılan 2019-20 sezonunda, maç başına 26 dakika ortalamayla 10.1 sayı, 7.3 ribaund ve 2.2 asist kaydetmişti. Cavaliers'ın ligdeki en kötü derecelerden birine sahip olmasından ötürü, bir sonraki Draft'ta yüksek sıralardan seçim yapmaları bekleniyor.