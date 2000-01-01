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Nance Jr.: "LaMelo Ball'un büyük bir hayranıyım"

Cleveland Cavaliers forveti Larry Nance Jr., New Orleans Pelicans guardı Lonzo Ball'un küçük kardeşi LaMelo'nun büyük bir hayranı olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Cleveland Cavaliers forveti Larry Nance Jr., New Orleans Pelicans guardı Lonzo Ball'un küçük kardeşi LaMelo'nun büyük bir hayranı olduğunu söyledi.

Nance Jr., Bleacher Report'un 'Ask Me Anything' isimli soru-cevap oturumuna katıldı ve 2020 NBA Draft adayları hakkındaki görüşü soruldu.

Nance, LaMelo Ball'un hayranı olduğunu açıkladı ve yüksek basketbol IQ'sunu övdü:

"Bu yıl Draft konusunda çok naifim, dikkat etmek zor. LaMelo'nun büyük bir hayranı olduğumu, izlediğim için biliyorum, oyun stilini ve basketbol IQ'sunu beğeniyorum. Şahsen o aile hakkında söyleyecek sadece güzel şeylerim var."

Nance, kendileri için kısaltılan 2019-20 sezonunda, maç başına 26 dakika ortalamayla 10.1 sayı, 7.3 ribaund ve 2.2 asist kaydetmişti. Cavaliers'ın ligdeki en kötü derecelerden birine sahip olmasından ötürü, bir sonraki Draft'ta yüksek sıralardan seçim yapmaları bekleniyor.


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