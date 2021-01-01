Nance Jr. bilinmeyen bir hastalıktan ötürü, 1 haftada 9 kilo kaybetti!

Cleveland Cavaliers forveti Larry Nance Jr.'ın, bir haftada dokuz kilo kaybetmesine neden olan belirsiz bir hastalıktan ötürü kadro dışı olduğu bildirildi.



Cleveland.com'dan Chris Fedor'a göre ekibin son dört maçını kaçıran Nance'in hastalığının, geçtiğimiz hafta üç negatif test sonucu aldığından ötürü, KOVID ile bağlantılı olmadığı söyleniyor:



"Üst üste beşinci maçını kaçıracak olan Nance, bir kaynağa göre geçtiğimiz gün 'iyileşme yolunda' olmasına rağmen, muhtemelen hafta sonu arka arkaya oynanacak maçlarda da forma giyemeyecek. Antrenman ekibinin talebi doğrultusunda, öncelikle kaybettiği kilo ve dayanıklılığın bir kısmını geri kazanması gerekecek. Geri dönmek için can attığı söylenen Nance'in, bu süre zarfında yaklaşık dokuz kilo kaybettiği ve yiyecekleri midesinde tutmakta zorlandığı söylendi."



Nance, bu sezon Cavaliers formasıyla 29 maça çıkmış ve 10.1 sayı, 7.1 ribaund, 3.1 asist ve 1.8 top çalma ortalamaları yakalamıştı.



Cavs forveti, Şubat ayında sol elindeki kırıktan ötürü ayrıca 12 maç da kaçırmıştı.



