Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Nance Jr. bilinmeyen bir hastalıktan ötürü, 1 haftada 9 kilo kaybetti!

Cleveland Cavaliers forveti Larry Nance Jr.'ın, bir haftada dokuz kilo kaybetmesine neden olan belirsiz bir hastalıktan ötürü kadro dışı olduğu bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Cleveland Cavaliers forveti Larry Nance Jr.'ın, bir haftada dokuz kilo kaybetmesine neden olan belirsiz bir hastalıktan ötürü kadro dışı olduğu bildirildi.

Cleveland.com'dan Chris Fedor'a göre ekibin son dört maçını kaçıran Nance'in hastalığının, geçtiğimiz hafta üç negatif test sonucu aldığından ötürü, KOVID ile bağlantılı olmadığı söyleniyor:

"Üst üste beşinci maçını kaçıracak olan Nance, bir kaynağa göre geçtiğimiz gün 'iyileşme yolunda' olmasına rağmen, muhtemelen hafta sonu arka arkaya oynanacak maçlarda da forma giyemeyecek. Antrenman ekibinin talebi doğrultusunda, öncelikle kaybettiği kilo ve dayanıklılığın bir kısmını geri kazanması gerekecek. Geri dönmek için can attığı söylenen Nance'in, bu süre zarfında yaklaşık dokuz kilo kaybettiği ve yiyecekleri midesinde tutmakta zorlandığı söylendi."

Nance, bu sezon Cavaliers formasıyla 29 maça çıkmış ve 10.1 sayı, 7.1 ribaund, 3.1 asist ve 1.8 top çalma ortalamaları yakalamıştı.

Cavs forveti, Şubat ayında sol elindeki kırıktan ötürü ayrıca 12 maç da kaçırmıştı.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal