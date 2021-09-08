"Nampalys Mendy'nin Galatasaray'a transferi yetişmedi"

Nampalys Mendy'nin temsilcisi Yacine Ayad, Senegalli ismin Galatasaray'a transferinin gerçekleşmediğini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler
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'Nampalys Mendy'nin Galatasaray'a transferi yetişmedi'
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08 Eylül 2021 16:40
Transfer dönemininin bitimine kısa bir süre kala Galatasaray'ın Leicester City'den Nampalys Mendy'nin kiralanması konusunda girişimlerde bulundu. Ancak işlemler yetişmedi.

Galatasaray, 29 yaşındaki Senegalli futbolcuyu çarşamba günü İstanbul'a getirebilmek adına tüm yolları denedi ancak başarılı olamadı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Nampalys Mendy'nin temsilcisi Yacine Ayad "Galatasaray ile Leicester, transferin çarşamba günü gerçekleşmesi için her şeyi denedi. Ancak zaman çok kısaydı, sağlık kontrolleri yetişmedi. Kader, yapacak bir şey de yok." ifadelerini kullandı.




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