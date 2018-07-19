Namoğlu'ndan suç duyurusu! Çifte başvuru...

SPORX ÖZEL - MHK Başkanı Yusuf Namoğlu sosyal medyada kendi adına açılan hesaplarla ilgili yasal işlem başlatarak ilgili kişilerin cezalandırılmasını talep etti.



Namoğlu'nun avukatı Alp Karaahmetoğlu konuyla ilgili olarak, "Müvekkil MHK Başkanı Yusuf Namoğlu adına Twitter üzerinden çok sayıda sahte hesap açıldığı tespit edilmiştir. Bu hesaplarda müvekkil hakkında yalan yanlış açıklamalar yer almaktadır. Bu hesapların müvekkil ile hiçbir ilgisi bulunmamakta olup, kendisinin Twitter'da hiçbir şahsi hesabı da bulunmamaktadır. Müvekkil Yusuf Namoğlu adına sahte Twitter hesabı açan kişi ve kurumlara karşı İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na ve İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine tarafımızca gerekli başvurularda bulunulmuştur" açıklaması yaparak gerekli yasal işlemin başlatıldığını duyurdu.