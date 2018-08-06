Namaz kılarken 7 şiddetinde depreme yakalandılar

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Camide namaz kılarken olan depremde insanların verdiği tepkilerEndonezya'nın doğusundaki Lombok Adası'ndaki 7 büyüklüğündeki depremde 39 kişinin öldüğü bildirildi. Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho'nun daha sonra yaptığı açıklamada, ölü sayısının 92'ye yükseldiğini belirtti.Lombok Adası'ının kuzeyi, doğusu ve Mataram kentinin depremden en çok etkilenen yerler olduğunu ifade eden Nugroho, kurbanların çoğunun evlerin yıkılması sonucu enkaz altında kalarak yaşamını yitirdiği bilgisini paylaştı.Nugroho, 100'den fazla kişinin yaralandığını ve binden fazla evin de zarar gördüğünü belirterek, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve ölü sayısının artmasından endişe edildiğini söyledi.Nugroho ayrıca bölgeye çok sayıda sağlık personeli sevk edilmesinin yanı sıra güvenli bölgeye tahliye edilen binlerce kişiye de battaniye, çadır ve gıda malzemesi gibi temel ihtiyaçların sağlanmaya çalışıldığını ifade etti.Öte yandan deprem nedeniyle bölgedeki Praya Uluslararası Havalimanı'nda görülen kısa süreli elektrik kesintisi dolayısıyla uçuşlarda aksama yaşandığını belirten havalimanı yetkilileri, teknik incelemeler sonrası havalimanın normal faaliyetine geçtiğini kaydetti.Bu arada bölgedeki okullarda bugün eğitime ara verildiği bildirildi.Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü Lombok'un 27 kilometre kuzeydoğusu olan ve 15 kilometre derinlikte meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ardından verilen tsunami uyarısını kaldırmıştı.Ülkede geçen hafta aynı bölgede oluşan 6,4 büyüklüğündeki depremde 16 kişi yaşamını yitirmişti.