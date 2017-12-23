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Namağlup Inter, 2 haftada yıkıldı!..

İtalya Serie A'da 2 hafta önce namağlup olan ve lider durumda bulunan Inter, üst üste aldığı 2 mağlubiyetle zirvenin 4 puan gerisine düştü.

Kaynak: Sporx.com
Namağlup Inter, 2 haftada yıkıldı!..
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23 Aralık 2017 19:06
Sassuolo - Inter maçında kazanan, 1-0'lık skorla Sassuolo oldu. İtalya Serie A'nın 18. hafta mücadelesi, Mapei Stadı'nda oynandı.

Sassuolo'ya galibiyeti getiren gol, 34. dakikada Falcinelli'den geldi. Inter'de Mauro Icardi, 49. dakikada kazandıkları penaltı atışından yararlanamadı.

Üst üste 2. yenilgisini alan Inter, bu sonuçla 40 puanda kaldı ve lider Napoli'nin 4 puan arkasına düştü. Sassuolo ise üst üste 3. galibiyetini alarak, 20 puana yükseldi.

Inter, Serie A'nın 19. haftasında evinde Lazio'yu konuk edecekken, Sassuolo ise deplasmanda Roma'ya konuk olacak.



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