Naldo'nun oğlu Davi hayatını kaybetti!

Antalyaspor, Naldo Pereira'nın oğlu Davi'ni hayatını kaybettiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Antalyaspor.com.tr
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Naldo'nun oğlu Davi hayatını kaybetti!
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16 Ekim 2023 12:01
Antalyaspor, Naldo Pereira'nın oğlu Davi'nin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Seni unutmayacağız Davi! Geçtiğimiz ay kaza geçiren futbolcumuz Naldo Pereira'nın oğlu Davi'nin vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.

Minik Davi'ye Allah'tan rahmet; futbolcumuz Naldo ve ailesi başta olmak üzere sevenleri, yakınları ve camiamıza başsağlığı dileriz."

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