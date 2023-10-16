Naldo'nun oğlu Davi hayatını kaybetti!

Antalyaspor, Naldo Pereira'nın oğlu Davi'nin hayatını kaybettiğini açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:



"Seni unutmayacağız Davi! Geçtiğimiz ay kaza geçiren futbolcumuz Naldo Pereira'nın oğlu Davi'nin vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.



Minik Davi'ye Allah'tan rahmet; futbolcumuz Naldo ve ailesi başta olmak üzere sevenleri, yakınları ve camiamıza başsağlığı dileriz."



