Nainggolan yeniden Cagliari'ye dönüyor

Inter'de Conte tarafından ilk 11'de düşünülmeyen Radja Nainggolan yeniden Cagliari'ye dönüyor. Ocak ayında Cagliari'ye imza atması beklenen Nainggolan'ın transferinin yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Nainggolan yeniden Cagliari'ye dönüyor
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30 Aralık 2020 04:08
Inter'in kadrosunda düşünmediği isimlerden Belçikalı orta saha oyuncusu Radja Nainggolan yeniden Cagliari'ye dönüyor.

Geçen sezonu eşinin rahatsızlığı nedeniyle Cagliari'de geçiren Nainggolan, Inter'de Conter tarafından ilk 11'de düşünülmedi. Sezonun ikinci yarısında daha fazla oynamak isteyen Nainggolan'ın maliyetinin bir kısmından kurtulmak isteyen Inter'in Belçikalı ismi yeniden Cagliari'ye kiralayacağı belirtiliyor.

Cagliari'ye 2010 yılında Piacenza'dan transfer olan ve o dönem ilk büyük transferini yapan Nainggolan, burada gösterdiği performansla, Roma ve Inter gibi kulüplerin kapısını kendisine açmıştı.

32 yaşındaki oyuncu bu sezon Inter formasını sadece 4 kez ve 42 dakika giyebilmişti.



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