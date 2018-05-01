Nainggolan: ''Yaptık, yine yaparız''

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 5-2 kaybettikleri maçın rövanşında sahasında Liverpool'u konuk edecek olan Roma, finale çıkma adına ümitli. Roma'nın tecrübeli futbolcusu, Liverpool'u elemelerinin zor ancak imkansız olmadığını belirtti.Liverpool karşısında alacakları 3-0 veya 4-1'lik galibiyetin final için yeterli olacağını söyleyen Nainggolan, ''Turu geçmemiz imkansız değil. Daha önce Messi ve Suarezli Barcelona karşısında aynısını yaptık. Barcelona karşısında tarih yazdık. Turu geçmemizin mümkün.'' şeklinde konuştu.Liverpool'un çok güçlü bir rakip olduğunu söyleyen Belçikalı futbolcu, ''Onlara karşı oynamak çok zor. 94. dakikada bile koşmaya devam ediyorlardı. Statlarında çok güzel bir atmosfer vardı. İnsanların takımları için yaşadıklarını hissedebiliyordunuz'' dedi.