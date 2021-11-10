Nainggolan: "Sigara içiyorum, bu benim konum"

Radja Nainggolan Belçika Milli Takımı'ndan uzaklaştırılışını sigara içme alışkanlığıyla birlikte anlattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Nainggolan: 'Sigara içiyorum, bu benim konum'
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10 Kasım 2021 03:03
Deneyimli orta saha oyuncusu Radja Nainggolan, Belçika Milli Takımı'ndan neden erken koptuğunu ve kendisini yönlendiren süreci anlattı.

Nainggolan uzun yıllardır bilinen sigara içme alışkanlığını bırakmadığını Milli Takım'dan ayrılışına bağlayarak, "Wilmots döneminde rahat bırakılıyordum. Önemli olan sahadaki performansımdı. Martinez döneminde ise öyle olmadı. Sigara içmekte yanlış bir şey görmüyorum. Bunu stresten uzak kalmak için yapmaya devam ediyorum, beni rahatlatıyor. Bu benim konum. Bizler iyi eğitimliyiz, ciğerlerimiz de öyle. Beni çoğu zaman olduğum gibi kabul ettiler." diye konuştu.

Bundan böyle Milli Takım kapısının kendisi açısından tamamlandığını belirten Nainggolan, "Martinez beni yeniden çağırırsa redderdim. Martinez geldikten sonra beni yavaş yavaş takımdan çıkardı. Roma'da olduğum gibi bir rolü Milli takımda alamayacağımı bana aktardı. Benim yedek kulübesinde olursam kötü bir ortam yaratacağıma inanıyor" ifadelerini kullandı.

33 yaşındaki orta saha oyuncusu İtalya'da Piacenza, Cagliari, Roma, Inter dönemlerinin ardından sezon başında ülkesi Belçika'nın Royal Antwerp takımına transfer olmuştu.


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