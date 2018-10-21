Nainggolan: 'Ronaldo'yu izlerdim, o bir fenomen'

Sezon başında Roma'dan İtalya devi İnter'e transfer olan Belçikalı orta saha oyuncusu Radja Nainggolan, çok özel açıklamalarda bulundu.
30 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, hayatında önceliğinin çocuklarının olduğunu söylerken, "Çocuklarımın mutlu olduğundan emin olmak istiyorum. Gençlere her zaman özgürlük tanıyorum. Çünkü bu şekilde fark yaratırlar." dedi.
FENOMEN RONALDO'YU İZLERDİM
Geçmişte Brezilyalı "Fenomen" lakaplı Ronaldo'yu izlediğini itiraf eden Nainggolan, "Futbolda hiç kimseyi idol olarak almadım. Oyuncuları, kaliteleri sebebiyle sevdim. Ronaldo gibi, o bir fenomen. Onu izlerdim çünkü farklı şeyler icat ediyordu." dedi.
San Siro'dan övgüyle bahseden tecrübeli oyuncu, "Burada olmam benim için önemli. San Siro, heyecan verici bir yer. Avrupa'nın diğer bir kaç stadyumunda olduğu gibi taraftarın desteğini hissedebiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.
Nainggolan, bu sezon İnter forması ile çıktığı 8 karşı karşılaşmada 2 gol kaydetti.
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30 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, hayatında önceliğinin çocuklarının olduğunu söylerken, "Çocuklarımın mutlu olduğundan emin olmak istiyorum. Gençlere her zaman özgürlük tanıyorum. Çünkü bu şekilde fark yaratırlar." dedi.
FENOMEN RONALDO'YU İZLERDİM
Geçmişte Brezilyalı "Fenomen" lakaplı Ronaldo'yu izlediğini itiraf eden Nainggolan, "Futbolda hiç kimseyi idol olarak almadım. Oyuncuları, kaliteleri sebebiyle sevdim. Ronaldo gibi, o bir fenomen. Onu izlerdim çünkü farklı şeyler icat ediyordu." dedi.
San Siro'dan övgüyle bahseden tecrübeli oyuncu, "Burada olmam benim için önemli. San Siro, heyecan verici bir yer. Avrupa'nın diğer bir kaç stadyumunda olduğu gibi taraftarın desteğini hissedebiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.
Nainggolan, bu sezon İnter forması ile çıktığı 8 karşı karşılaşmada 2 gol kaydetti.
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