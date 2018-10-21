Nainggolan: 'Ronaldo'yu izlerdim, o bir fenomen'

FENOMEN RONALDO'YU İZLERDİM

Sezon başında Roma'dan İtalya devi İnter'e transfer olan Belçikalı orta saha oyuncusu Radja Nainggolan, çok özel açıklamalarda bulundu.30 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, hayatında önceliğinin çocuklarının olduğunu söylerkendedi.Geçmişte Brezilyalı "Fenomen" lakaplı Ronaldo'yu izlediğini itiraf eden Nainggolan,dedi.San Siro'dan övgüyle bahseden tecrübeli oyuncu,ifadelerini kullandı.Nainggolan, bu sezon İnter forması ile çıktığı 8 karşı karşılaşmada 2 gol kaydetti.