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Nainggolan ailesinden itiraf; "Kalmak istiyordu"

Roma'dan Inter'e transfer olan Radja Nainggolan'ın kardeşi Rania, Belçikalı futbolcunun Roma'dan ayrıldığı için mutsuz olduğunu söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Nainggolan ailesinden itiraf; 'Kalmak istiyordu'
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09 Temmuz 2018 02:18
Inter'in Roma'dan kadrosuna kattığı Radja Nainggolan'ın kardeşi Rania, transfer süreci hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

"ROMA'DA KALMAK İSTİYORDU"

Radja Nainggolan'ın Roma'dan ayrılmak istemediğini dile getiren Rania, "Radja, Roma'dan ayrıldığı için üzgün. Onun ve ailesinin Milano'da mutlu olacağını biliyorum ancak Roma'da kalmak istiyordu. Yine de her şeyini Inter'e verecek" ifadelerini kullandı.

"INTER'İ TERCİH ETME SEBEBİ..."

Nainggolan'ın Spalletti ile birlikte çalışmak için Inter'e gittiğini açıklayan Rania, "Inter iyi bir kadroya sahip. Juventus ile şampiyonluk için yarışabilir. Radja'nın Inter'i tercih etme sebebi Spalletti ile birlikte çalışma isteği" dedi.

Belçikalı yıldızın Dünya Kupası'nda yer alamamasını da değerlendiren Rania, "Hemen hemen tüm Dünya Kupası maçlarını izledim. Radja'nın olmadığı Belçika maçlarını izlemek acı verici. Roma'da yaptıklarıyla orada olmayı hak etti" şeklinde konuştu.

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