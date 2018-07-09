Nainggolan ailesinden itiraf; 'Kalmak istiyordu'

kadrosuna kattığıkardeşi, transfer süreci hakkında flaş açıklamalarda bulundu.Radja Nainggolan'ın Roma'dan ayrılmak istemediğini dile getiren Rania, "Radja, Roma'dan ayrıldığı için üzgün. Onun ve ailesinin Milano'da mutlu olacağını biliyorum ancak Roma'da kalmak istiyordu. Yine de her şeyini Inter'e verecek" ifadelerini kullandı.Nainggolan'ın Spalletti ile birlikte çalışmak için Inter'e gittiğini açıklayan Rania, "Inter iyi bir kadroya sahip. Juventus ile şampiyonluk için yarışabilir. Radja'nın Inter'i tercih etme sebebi Spalletti ile birlikte çalışma isteği" dedi.Belçikalı yıldızın Dünya Kupası'nda yer alamamasını da değerlendiren Rania, "Hemen hemen tüm Dünya Kupası maçlarını izledim. Radja'nın olmadığı Belçika maçlarını izlemek acı verici. Roma'da yaptıklarıyla orada olmayı hak etti" şeklinde konuştu.