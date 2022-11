Naim Süleymanoğlu, vefatının 5. yılında anıldı

Dünya ve Türk halter tarihine adını altın harflerle yazdıran efsane sporcular arasında yer alan olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu "Cep Herkülü" lakaplı Naim Süleymanoğlu, vefatının 5. yıl dönümünde kabri başında anıldı.



Naim Süleymanoğlu'nun Edirnekapı Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen anma törenine Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi öğrencileri ile Süleymanoğlu'nu sevenler katıldı.



Naim Süleymanoğlu anısına yapılan saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'yla başlayan törende, Kur'an-ı Kerim okundu.



Törende konuşan Mehmet Baykan, sözlerine yurt dışında bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun selamlarını ileterek başladı.



"Bir büyük şampiyonu, bir büyük Türk'ü anmak için kabri başında toplandık." diyen Baykan, "Naim Süleymanoğlu'nun sportif kişiliğinin yanı sıra başta Bulgaristan Türklüğü olmak üzere dünya Türklüğüne, attığı adımlar ve ortaya koyduğu cesaretle, başkaldırısıyla çok önemli katkıları olmuştur. Bunları anmadan geçmek kendisinin hatırasına haksızlık olur. Her ülke, her devlet kendisine ait kahramanlar yetiştirir. Biz Naim gibi bir şampiyona ve öndere sahip olmayı Türk spor ailesi ve devleti olarak hep gururla taşıdık. Bundan sonra da taşımaya ve anmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Baykan, Süleymanoğlu'nun Türk sporunda örnek biri olduğuna değinerek, "Naim'in kırılamayan ve kırılamayacak rekorları, mücadelesi, zor şartlarda Türkiye'ye iltica ederek o günlerde Bulgaristan'da yaşanan zulmü dünyaya duyurması, her türlü başarının üstündedir. Yaşamı kısa sürse de Türk sporcularına ve yöneticilerine örnek olmuştur. Naim Süleymanoğlu'nu ve Süleymanoğlu ailesinin ahirete intikal etmiş tüm fertlerini saygıyla ve dualarla anıyoruz. Dünya sporu bir daha Naim gibi bir sporcu yetiştiremez. Türk milleti olarak Naim'in başarılarıyla her zaman övüneceğiz, gurur duyacağız." diye konuştu.



Ünlü: "Hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız"



Federasyon başkanı Talat Ünlü, Naim Süleymanoğlu adına turnuva düzenlediklerini belirterek, "Dün sona eren ve ikincisini düzenlediğimiz Naim Süleymanoğlu Turnuvası'nda Naim'in sadece Türkiye'de değil tüm dünyada sevilen bir kardeşimiz olduğunu gördük. 5 kıtadan 16 ülke temsilcisinin katıldığı turnuva, Naim Süleymanoğlu'nun adına yakışır şekilde düzenlendi. Naim'i mahcup etmedik." dedi.



Naim Süleymanoğlu'nun sportif başarılarının yanı sıra Bulgaristan'da Türklere uygulanan zulme başkaldırısıyla da hatırlandığını belirten Ünlü, şunları kaydetti:



"Naim Süleymanoğlu, 3 defa olimpiyat şampiyonu, 7'şer defa dünya ve Avrupa şampiyonu, 46 dünya rekoru sahibi. Bu başarılar çok kolay değil. Naim bunları yarım asırlık ömrüne sığdırdı. Naim, Bulgaristan'da zulme maruz kalan soydaşlarımızın sesi, soluğu oldu ve onları tüm dünyaya duyurdu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda konuşan bir sporcu oldu. Dünyaca ünlü Time dergisine kapak oldu. Elde ettiği başarılarla tüm dünya Naim'i izledi, Türkiye'yi, Türkleri, Bulgaristan'daki zulmü gördü, tanıdı. Keşke bugün aramızda olsaydı. Birlikte şampiyonalara gidip, müsabakalar izleseydik. Mekanı cennet, ruhu şad olsun. Hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız."



Anmada konuşan Turan Hançerli ise Süleymanoğlu'nun sağlığında Avcılar'da ikamet ettiğini belirterek, "Naim Süleymanoğlu, iyi ve çok başarılı bir sporcuydu ama kocaman bir yüreği olan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yaraşır güçlü bir devrimciydi. Yaşadığı ülkedeki zulmü durdurmak, sonlandırmak için görkemli bir yaşamı bırakıp bilinmezi tercih etti. Bulgaristan'da zulüm gören insanların kurtulması, özgürlüğe kavuşması için risk aldı. Milyonların gönlünü de böyle kazandı. Naim'in ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.



Tören, Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi öğrencileri arasında düzenlenen "Naim'e mektup" adlı kompozisyon yarışmasını kazanan öğrenci Esmanur Çalış'ın okuduğu mektupla sona erdi.





