Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi'nde halter resmi ders oldu

İstanbul'da bulunan Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi 10. sınıf öğrencileri halter dersini, resmi müfredatı içinde almaya başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi'nde halter resmi ders oldu
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07 Ocak 2022 14:53
İstanbul'da bulunan Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi'nde halter, resmi ders oldu.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamada, Sultanbeyli'deki lisenin 10. sınıf öğrencileri için halterin resmi müfredatına girdiği belirtildi.

Okuldaki ilk halter dersine Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, yönetim kurulu üyeleri Taner Sağır ve Naim Süleymanoğlu'nun kardeşi, halter antrenörü Muharrem Süleymanoğlu'nun katıldığı aktarıldı.

Federasyon başkanı Talat Ünlü, sporun gelişmesinde okulların ve öğrencilerin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Halter sporunun okulda resmi ders müfredatına girmesini bu yönden çok önemli görüyoruz. Efsane sporcumuz Naim Süleymanoğlu adıyla kurulan okulumuzu da yeni Naimler yetişmesi için de sürekli olarak destekleyeceğiz. Halter sporuna sahip çıkan Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi yönetimi ve öğrencilerine de teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi Okul Müdürü Ufuk Dilekçi de halter camiasında yıllardır hayal edilen bir olayı gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını kaydetti.


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