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Naim Süleymanoğlu Halter Şampiyonası başladı

Naim Süleymanoğlu Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası, Gaziantep Kamil Ocak Spor Salonu'nda başladı.

Kaynak: AA
Naim Süleymanoğlu Halter Şampiyonası başladı
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01 Mart 2018 16:23
Naim Süleymanoğlu Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası, Gaziantep'te başladı.

Olimpiyat şampiyonu halterci Naim Süleymanoğlu anısına Kamil Ocak Spor Salonu'nda büyükler kategorisinde düzenlenen organizasyona, 67 kulüpten 205'i kadın 510 sporcu katılıyor.

Kadın ve erkek sporcuların 8 sıklette mücadele edeceği şampiyonada, dereceye girenlere madalya verilecek.

Organizasyon 4 Mart Pazar günü sona erecek.

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