Naim Süleymanoğlu Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası ertelendi

19-23 Nisan tarihlerinde Bursa'da yapılması planlanan Naim Süleymanoğlu Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası'nın tarihi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle 17-20 Mayıs'a tarihine ertelendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Naim Süleymanoğlu Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası ertelendi
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03 Nisan 2021 14:56
Türkiye Halter Federasyonu, 19-23 Nisan tarihlerinde Bursa'da yapılması planlanan Naim Süleymanoğlu Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası'nın tarihinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle 17-20 Mayıs tarihine alındığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "19-23 Nisan tarihlerinde Bursa ilinde yapılması planlanan Naim Süleymanoğlu Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası'nın tarihi 29 Mart'ta toplanan Cumhurbaşkanlığı kabinesinde alınan Kovid-19 pandemi tedbirleri göz önünde bulundurularak federasyonumuz tarafından 17-20 Mayıs tarihine alınmıştır. Antrenör, hakem ve sporcularımıza duyurulur." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, antrenör, hakem ve sporcuların turnuva için göndermiş oldukları listelerin geçerli olduğu, bir daha liste istenmeyeceği bildirildi.



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