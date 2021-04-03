Naim Süleymanoğlu Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası ertelendi

Türkiye Halter Federasyonu, 19-23 Nisan tarihlerinde Bursa'da yapılması planlanan Naim Süleymanoğlu Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası'nın tarihinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle 17-20 Mayıs tarihine alındığını duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, "19-23 Nisan tarihlerinde Bursa ilinde yapılması planlanan Naim Süleymanoğlu Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası'nın tarihi 29 Mart'ta toplanan Cumhurbaşkanlığı kabinesinde alınan Kovid-19 pandemi tedbirleri göz önünde bulundurularak federasyonumuz tarafından 17-20 Mayıs tarihine alınmıştır. Antrenör, hakem ve sporcularımıza duyurulur." ifadeleri yer aldı.
Açıklamada, antrenör, hakem ve sporcuların turnuva için göndermiş oldukları listelerin geçerli olduğu, bir daha liste istenmeyeceği bildirildi.
Federasyondan yapılan açıklamada, "19-23 Nisan tarihlerinde Bursa ilinde yapılması planlanan Naim Süleymanoğlu Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası'nın tarihi 29 Mart'ta toplanan Cumhurbaşkanlığı kabinesinde alınan Kovid-19 pandemi tedbirleri göz önünde bulundurularak federasyonumuz tarafından 17-20 Mayıs tarihine alınmıştır. Antrenör, hakem ve sporcularımıza duyurulur." ifadeleri yer aldı.
Açıklamada, antrenör, hakem ve sporcuların turnuva için göndermiş oldukları listelerin geçerli olduğu, bir daha liste istenmeyeceği bildirildi.