NAGİHAN KARADERE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA NERELİ? (06 Şubat Pazar)

Nagihan Karadere 16 Şubat 1984 tarihinde Osmaniye, Kadirli ilçesinde doğdu. Nagihan Karadere 170 cm boyundadır ve 66 kilodur. Survivor All Star 2022 kadrosunda yer alan Nagihan Karadere, Uğur Gökçe ile 2016 yılında boşandı. Bu evliliğinden Ece Arven isimli bir kız çocuğu vardır.



Türk kısa mesafe ve engelli koşucusu olan Nagihan Karadere, 400m engelli rekor derecesi 55.09 saniyedir. 2012 Londra olimpiyatlarında A barajını geçerek olimpiyatlarda yarışmıştır.



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2022 Survivor All Star yarışmacısı Nagihan Karadere kimdir açıklamaları ve Survivor adasındaki yaşamıyla en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Nagihan Karadere'ın nereli olduğu, Nagihan Karadere mesleği ve doğum yeri, Nagihan Karadere özgeçmiş olarak TV ekranlarında yayınlandıkça sorgulanıyor.Fenerbahçe'de yetişti ve sürat koşuları branşında yarıştı.13-14 Eylül 2003 tarihlerinde Köstence'de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya kazandı. Aynı şampiyonada 4x 400m bayrak yarışında gümüş madalya 4x100m bayrak yarışında bronz madalya kazandı.Daha önceki senelerde Survivor yarışmalarında yarışmış ve adından söz ettirmiş 26 kişi 2022 All Star Survivor'da yarışma hakkı kazandı. İki gruba ayrılan Survivor 2022 All Star yarışmacıları şöyle:Adem KılıçcıAycan YanaçBarış Murat YağcıBatuhan KaracakayaBirsen BekgözÇağan Atakan ArslanElif GörenFurkan KızılayMert ÖcalMerve AydınNagihan KaradereSema AydemirSercan YıldırımAnıl Berk BakiArdahan UzkanbaşBerkan KarabulutBerna KekliklerEvrim KeklikGizem KerimoğluGökhan KeserHikmet TuğsuzNisa BölükbaşıOgeday GirişkenSeda OcakSude BurcuYasin Obuz2022 Survivor All Star yarışmasının yayınlanacağı tarih ve kanal açıklandı. Yeni bölümleriyle yeni sezon Survivor 2022 All Star 15 Ocak Cumartesi günü TV8 televizyon kanalında saat 20:00'de yayınlanacak.Survivor yarışması TV8 isimli televizyon kanalında yayınlanan ve en az aylarca süren bir reality show programıdır. Yarışmacılar kısıtlı imkanlarla bir adaya götürülürler ve çeşitli oyunlar oynatılarak, temel insani şartlarını sağlayarak finale kadar kalmaya çalışır.Büyük finalde büyük ödülün sahibi rakiplerini SMS oylamalarıyla eleyen 1 kişi olur.