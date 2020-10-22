Nagelsmann'dan Visca'ya övgü: 'Senden korkuyordum'

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren ve Leipzig ile deplasmanda karşılaşan Başakşehir, 2-0 mağlup olmasına rağmen iyi bir mücadele gösterdi. 90 dakika sahada kalan Turuncu-Lacivertliler'in tecrübeli ismi Edin Visca yine Başakşehir'in en etkili oyuncularından olurken, maçın ardından Leipzig Teknik Direktörü Nagelsmann, Boşnak yıldızla bir süre sohbet etti. 33 yaşındaki hocanın, "Önlemlerimi senin üstüne almıştım. Bizi fazlasıyla tedirgin ettin. Daha önce de Hoffenheim'dayken karşılaştığımız için seni iyi biliyorum ve takip ediyorum Güzel bir maç oldu. Şampiyonlar Ligi'ne yakışan bir takımsınız" dediği öğrenildi.



'Tebrik ediyorum'



Almanlar'ın hocası şöyle devam etti: "Başakşehir ile sözleşme uzattığını da duydum. Futbolda en önemli şeylerden birisi istikrardır. Tebrik ediyorum. Daha önce Avrupa Ligi'nde karşılaşmıştık şimdi ikimiz de Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Umarım hem sen hem de takımın daha iyi noktalara ulaşırsınız.







