Nagelsmann'dan Alexander Sörloth'a ev ödevi

Şampiyonlar Ligi'nde Medipol Başakşehir ile aynı grupta yer alan Leipzig'in teknik direktörü Julian Nagelsmann, Trabzonspor'dan 20 milyon euroya transfer ettikleri Alexander Sörloth hakkında açıklamalarda bulundu.



"SORTLOH'A ZAMAN LAZIM"



33 yaşındaki Alman teknik adam, "Alexander Sörloth öğrenmeye çok istekli. Bu takımda mutlaka kendine bir yer edinecek. Ancak kendisine sıkı bir program belirledik, bu nedenle biraz daha zamana ihtiyacı var." dedi.



"MAÇ PROGRAMI YOĞUN"



Alexander Sörloth'la ilgili sözlerine devam eden Julian Nagelsmann, "Oldukça yoğun bir maç tempomuz var. Bu nedenle hem antrenörün oyuncuya bir şey vermesi, hem de oyuncunun bir şeyleri daha hızlı öğrenmesi kolay değil. Sörloth zamanla bize daha iyi uyum sağlayacaktır." diye konuştu.



SORLOTH'A EV ÖDEVİ!



Alman basını, yardımcı antrenörlerin Sörloth'a oyun planıyla ilgili özel videolar hazırladığını ve Norveç Milli Takımı'nda olan golcüye bunları izlemesi için ev ödevi verildiğini vurgularken, Nagelsmann ise "Bugünlerde cep telefonu veya dizüstü bilgisayar aracılığıyla çok şey yapılması gerekiyor, birçok seçeneğimiz var." ifadelerini kullandı.



ALMANCA DERSLERİ ALIYOR



Öte yandan Alman basını Alexander Sörloth'un kız arkadaşı Lena Selnes ile birlikte Almanca dersleri aldığını duyurdu.



