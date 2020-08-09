Nagelsmann: "Real'den teklif aldım, reddettim"

Julian Nagelsmann, 2 yıl önce Real Madrid'den aldığı teklifi açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler
Nagelsmann: 'Real'den teklif aldım, reddettim'
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09 Ağustos 2020 18:52
RB Leipzig teknik direktörü Julian Nagelsmann, Real Madrid ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Genç Teknik Direktör, 2018 yılında Real Madrid'den teklif aldığını ve reddettiğini açıkladı.

"REAL'İ REDDETTİM"

Julian Nagelsmann açıklamasında; "Telefon görüşmeleri oldu ama sonunda kararı veren ben oldum. Real Madrid'e gitmenin henüz doğru bir adım olmadığına inandım. Çok da uzun olmayan bir listedeki adaylardan birisiydim. Benim için bu çok önemliydi. Gelecekte Real Madrid'in tekrar hoca ihtiyacı olursa görüşme yapacağımıza dair sözleştik." dedi.

Julian Nagelsmann'ın takımı RB Leipzig, Bundesliga'da 2019/2020 sezonunu 3. sırada tamamladı. Alman ekibi, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Atalanta ile karşılaşacak.




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