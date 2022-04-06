Nagelsmann: 'Mbappe ve Frenkie de Jong'u isterdim'

Bayern Münih Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, kadrosunda görmek isteyeceği isimleri Kylian Mbappe ve Frenkie de Jong olarak açıkladı.



Alman teknik adam, "Kylian Mbappe'nin her takımda verimli olacağını düşünüyorum. Ayrıca Frenkie de Jong'da mükemmel bir oyuncu. Ancak gerçekçi olmak gerekirse bu isimler, kulübün limitlerinin çok üzerinde maliyetlere sahip." ifadelerini kullandı.



Julian Nagelsmann'ın yönettiği Bayern Münih, 28 maçta topladığı 66 puanla Bundesliga'nın zirvesinde bulunuyor.