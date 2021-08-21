Nagelsmann maç öncesi kampı kaldırdı

Koeman, sezonu 73 maçla tamamlayan ve hala tatile çıkmayan Pedri'yle konuşarak 18 yaşındaki oyuncuya 2 hafta izin verdiklerini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Nagelsmann maç öncesi kampı kaldırdı
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21 Ağustos 2021 01:59
Bayern Münih teknik direktörü Julian Nagelsmann, sezon boyunca evlerinde oynayacakları maç öncesinde takımın kampa girmemesi kararı aldı.

34 yaşındaki teknik adamın aldığı karara göre Bayern Münih'te futbolcular, evlerinde oynanacak maç öncesinde bundan böyle kampa girmeyecek. Futbolcuların aileleriyle birlikte maçtan önceki geceyi geçirmelerine izin veren Nagelsmann maç sabahı tesislerde toplanarak maç saatine kadar bir arada olunması kararını verdi.

Öte yandan Alman basınının haberlerine göre Nagelsmann'ın Bayern'e geldiği ilk günden bu yana oyuncularla birebir iletişim kurmaya çalıştığı ifade edilmişti. 34 yaşındaki teknik adamın aldığı kamp kararını da futbolcuların istekleri doğrultusunda yürürlüğe koyduğu belirtiliyor.


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