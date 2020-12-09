Nagelsmann: "Irkçılığın hiç bir yerde yeri yok"

PSG - Başakşehir maçında yaşanan ırkçılık olayıyla ilgili Leipzig teknik direktörü Julian Nagelsmann yaşanan olayı kınadı.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Nagelsmann: 'Irkçılığın hiç bir yerde yeri yok'
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09 Aralık 2020 02:19
Leipzig teknik direktörü Julian Nagelsman, Manchester United'ı yenerek tur atladıkları maçın ardından Başakşehir maçında yaşananlarla ilgili kısa değerlendirme yaptı.

Nagelsmann turu geçtikleri içim çok mutlu olduklarını söylerken Paris'te yaşananlarla ilgili ise, "Ayrıntılarını bilemiyorum ama böyle bir olayın futbol sahasında yeri yok, hiç bir yerde yeri yok. Grubun sahada sona ermesini dilerdim, bu gerçekleşmediği için üzgünüm" sözlerini kullandı.

Alman teknik adam Manchester United kalitesinde bir takımı yenerek tur atlamalarının kendilerini gururlandırdığını söyleyerek bir sonraki turdaki rakiplerini beklediklerini söyledi.



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