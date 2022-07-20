Almanya Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih'in teknik direktörü Julian Nagelsmann, Katalan devi Barcelona'nın gerçekleştirdiği transferlerle ilgili çok çarpıcı ifadelere imza attı. Genç teknik adam, Barcelona'yı eleştirdi.



NAGELSMANN BARCELONA'YI ELEŞTİRDİ



Geride bıraktığımız günlerde Robert Lewandowski Barcelona'ya transfer oldu. Katalan ekibinin mali açıdan yaşadığı sıkıntıların bu transferde engel olduğu gündeme gelmişti. Barcelona'nın hem Lewandowski hem de Raphinha transferlerini gerçekleştirmesi Nagelsmann'ın da tepkisini çekti.



"PARASI OLMADAN TRANSFER YAPAN TEK KULÜP"



Alman teknik adam, "Dünyada hiç parası olmayan ama istediği tüm oyuncuları alabilen tek kulüp Barcelona. Bunu nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Biraz tuhaf" şeklinde bir açıklama yaptı.



LEWANDOWSKI'NİN MALİYETİ NE KADARDI?



Barcelona, Lewandowski transferi için Bayern Münih'e 45+5 milyon Euro bonservis ücreti ödeneceğini duyurmuştu. 4 yıllık sözleşme imzalanan Polonyalı golcünün yeni takımındaki sözleşmesinde serbest kalma maddesi ise 500 milyon Euro olarak belirlendi.





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