Nagelsmann Bayern Münih'e 2 ismi istiyor

Sezon sonunda Bayern Münih'in başına geçecek olan Julian Nagelsmann'ın ayrılacağı kulüp olan Red Bull Leipzig'den beraberinde oyuncu götürebileceği iddia edildi.İsveç basını Nagelsmann'ın Red Bull Leipzig'de önemli işlere imza atan yıldız isimlerden Emil Forsberg ile Marcel Sabitzer'i Bayern'e götürebilecğei belirtiliyor. Bundesliga'nın her daim en iyi oyuncularını kadrosuna katan Bayern'in Nagelsmann'ın ilk istekleri olan ikili konusunda görüşmelerin başlayabileceği ifade edildi.2015'ten beri Leipzig'de forma giyen 29 yaşındaki İsveçli Emil Forsberg hücumun her bölgesinde oynayabiliyor ve bu sezon çıktığı 26 Bundesliga maçında 7 gol 4 asist üretmiş durumda.27 yaşındaki Marcel Sabitzer ise 2014'ten bu yana Leipzig'in oyuncusu ve genellikle 10 numara pozisyonunda oynayarak takımına bu sezon 24 maçta 7 gol 3 asistle yardımcı oldu.