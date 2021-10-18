Nagelsmann: 'Bayern'den ayrılmam, ayrılmayacağım'

Bayern Münih Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, hayalinde İngiltere olmadığını ve Almanya'da mutlu olduğunu söyledi.



The Times'a konuşan Nagelsmann, "Öncelikle Bayern Münih ile imzaladığım 5 yıllık sözleşmemim ilk yılındayım. Burada çok uzun yıllar kalmak istiyorum. Umarım bu 5 yıllık kontratımı mutlulukla bitiririm ve sonra bir 5 yıllık daha sözleşme imzalarım. Kulübü çok seviyorum, şehri çok seviyorum. Bayern Münih'te çok başarılı olmayı umuyorum." dedi.



Pep Guardiola sonrası dönem için Manchester City'e düşünüldüğü haberleri üzerine Nagelsmann, "Almanya'dan ayrılmama gerek yok. Bundesliga'da mutluyum. Almanya'nın en büyük kulübünde çalışıyorum. Yabancı bir kulüp ya da ülkeye neden gideyim? Ben burada mutluyum. Daha çok mutlu olmak için başka bir ülkeye gitmeme gerek yok." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





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