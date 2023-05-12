Nagelsmann'a Tottenham'dan kötü haber!

Bayern Münih'ten ayrıldıktan sonra adı birçok Avrupa kulubüyle anılan Julian Nagelsmann'a İngiltere'den kötü haber geldi.



Sky Sport'un haberine göre; Tottenham'da teknik direktör adayları arasında Julian Nagelsmann yer almıyor.



İngiliz ekibi ortaya atılan birçok iddiaya rağmen 35 yaşındaki genç teknik adamı takımın başına getirmeyi kesinlikle düşünmüyor.



Tottenham yöneticilerin, Nagelsmann'ın takımı ileriye taşıyacak tecrübede bir teknik adam olmadığını düşünürek böyle bir karar aldığı kaydedildi.



Alman çalıştırıcının adı daha önce Chelsea ile de anılıyordu. Londra ekibinin başına da PSG'nin eski teknik direktörü Mauricio Pochettino'nun geçeceği konuşuluyor.



