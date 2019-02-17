FİLENİN ASLANLARI YARI FİNALE ÇIKTI

TARİHE GÖMDÜ

Galatasaray'ın Japon sol beki Yuto Nagatomo, Benfica maçında asist yapsa da kötü performansıyla şaşırttı.Yediği çalımlar, ağır kalışı ve top kayıpları dikkat çeken Nagatomo beğenilmedi. Asya Kupası finalinde Katar'a yenilerek büyük üzüntü yaşayan Nagotomo için "Aklı o maçta kaldı" denildi.CEV Cup 4'lü Finaller Turu rövanşında Lindemans AALST takımına konuk olan Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, yarı finale yükseldi.İlk maçtan 3-1 galip ayrılan Filenin Aslanları, deplasmanda maçı 3-2 kaybetse de 1 setle üst tura adını yazdırdı. Aslan'ın yarı finaldeki rakibi Rusya'nın Kuzbass Kemerovo takımı oldu.Galatasaray Yüzme şubesi Yıldız Takım sporcusu Berke Saka, 200 metre sırtüstü müsabakasında 2:03.02 derecesi ile yıldızlar kategorisinde Türkiye rekoru kırdı.2003 doğumlu oyuncu bu derece ile 27 yıl önce Derya Büyükuncu'nun rekorunu da egale etti.