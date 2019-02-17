Galatasaray'ın Japon sol beki Yuto Nagatomo, Benfica maçında asist yapsa da kötü performansıyla şaşırttı.
Yediği çalımlar, ağır kalışı ve top kayıpları dikkat çeken Nagatomo beğenilmedi. Asya Kupası finalinde Katar'a yenilerek büyük üzüntü yaşayan Nagotomo için "Aklı o maçta kaldı" denildi.
FİLENİN ASLANLARI YARI FİNALE ÇIKTI
CEV Cup 4'lü Finaller Turu rövanşında Lindemans AALST takımına konuk olan Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, yarı finale yükseldi.
İlk maçtan 3-1 galip ayrılan Filenin Aslanları, deplasmanda maçı 3-2 kaybetse de 1 setle üst tura adını yazdırdı. Aslan'ın yarı finaldeki rakibi Rusya'nın Kuzbass Kemerovo takımı oldu.
TARİHE GÖMDÜ
Galatasaray Yüzme şubesi Yıldız Takım sporcusu Berke Saka, 200 metre sırtüstü müsabakasında 2:03.02 derecesi ile yıldızlar kategorisinde Türkiye rekoru kırdı.
2003 doğumlu oyuncu bu derece ile 27 yıl önce Derya Büyükuncu'nun rekorunu da egale etti.
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Yediği çalımlar, ağır kalışı ve top kayıpları dikkat çeken Nagatomo beğenilmedi. Asya Kupası finalinde Katar'a yenilerek büyük üzüntü yaşayan Nagotomo için "Aklı o maçta kaldı" denildi.
FİLENİN ASLANLARI YARI FİNALE ÇIKTI
CEV Cup 4'lü Finaller Turu rövanşında Lindemans AALST takımına konuk olan Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, yarı finale yükseldi.
İlk maçtan 3-1 galip ayrılan Filenin Aslanları, deplasmanda maçı 3-2 kaybetse de 1 setle üst tura adını yazdırdı. Aslan'ın yarı finaldeki rakibi Rusya'nın Kuzbass Kemerovo takımı oldu.
TARİHE GÖMDÜ
Galatasaray Yüzme şubesi Yıldız Takım sporcusu Berke Saka, 200 metre sırtüstü müsabakasında 2:03.02 derecesi ile yıldızlar kategorisinde Türkiye rekoru kırdı.
2003 doğumlu oyuncu bu derece ile 27 yıl önce Derya Büyükuncu'nun rekorunu da egale etti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın