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Nagatomo'dan Galatasaray'a kötü haber

Asya Kupası'nda Japonya formasını terleten Yuto Nagatomo'nun Galatasaray'a dönüşü gecikti.

Kaynak: Sabah
Nagatomo'dan Galatasaray'a kötü haber
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18 Ocak 2019 09:56
Asya Kupası'nda Japonya bir üst tura çıkmayı garantileyince Yuto Nagatomo'nun İstanbul'a dönüşü uzadı.

Kupada ikinci tur karşılaşmaları 20 Ocak'ta başlayacak. Japonya'nın finale kadar gitmesi durumunda Nagatomo, ancak 2 Şubat tarihinden sonra Galatasaray'a katılabilecek.

Alanya, Göztepe ve Ankaragücü maçları

Turnuvanın favorilerinden bir tanesi olan Japonya'yı en çok zorlayacak takımlar Avustralya, Güney Kore ve İran olarak gösteriliyor.

Galatasaray'ın sezonun ikinci yarısının ilk haftasında oynayacağı Ankaragücü, ikinci haftadaki Göztepe deplasmanı ve üçüncü haftadaki Alanyaspor maçlarında deneyimli futbolcu forma giyemeyecek.

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