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Nagatomo'dan Galatasaray taraftarına mesaj var!

Galatasaray'ın Japon yıldızı Yuto Nagatomo, sosyal medya hesabından sarı-krımızılı taraftarların yüreğine su serpen bir açıklama yaptı.

Nagatomo'dan Galatasaray taraftarına mesaj var!
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28 Ekim 2018 16:22
Galatasaray'ın Japon yıldızı Yuto Nagatomo, sarı-kırmızılı taraftarlara müjdeyi şu şekilde verdi, "En kısa sürede karşınızdayım"

32 yaşındaki başarılı savunmacı, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Almanya'nın Schalke 04 ekibi ile oynadığı maçta göğsüne aldığı darbe nedeniyle akciğer sönmesi teşhisi konmuş ve ameliyet edilmişti. 

Sağlık durumunu oldukça merak eden sarı-kırmızılı taraftarlara sosyal medyadan seslenen Nagatomo, "İyiyim" mesajı verdi. 

İşte Yuto Nagatomo'nun o paylaşımı; 

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