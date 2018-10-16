ilehazırlık maçında karşı karşıya gelirken karşılaşma gol düellosuna sahne oldu. Galatasaray'danve'nın da forma giydiği maçta Japonya, Uruguay'ımağlup etti.Japonya'ya galibiyeti getiren golleri 10 ve 66. dakikalarda Minamino, 36'da Osako ve 59. dakikada Ritsu Doan kaydetti.Uruguay'da 28. dakikada Gaston Pereiro, 57. dakikada Edinson Cavani ve 75'te Rodriguez'in golleri yeterli olmadı.Galatasaray forması giyen futbolculardan Yuto Nagatomo ve Fernando Muslera, 90 dakika boyunca sahada kaldılar.