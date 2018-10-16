Japonya ile Uruguay hazırlık maçında karşı karşıya gelirken karşılaşma gol düellosuna sahne oldu. Galatasaray'dan Yuto Nagatomo ve Fernando Muslera'nın da forma giydiği maçta Japonya, Uruguay'ı 4-3 mağlup etti.
Japonya'ya galibiyeti getiren golleri 10 ve 66. dakikalarda Minamino, 36'da Osako ve 59. dakikada Ritsu Doan kaydetti.
Uruguay'da 28. dakikada Gaston Pereiro, 57. dakikada Edinson Cavani ve 75'te Rodriguez'in golleri yeterli olmadı.
NAGATOMO VE MUSLERA 90 DAKİKA OYNADI
Galatasaray forması giyen futbolculardan Yuto Nagatomo ve Fernando Muslera, 90 dakika boyunca sahada kaldılar.
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Japonya'ya galibiyeti getiren golleri 10 ve 66. dakikalarda Minamino, 36'da Osako ve 59. dakikada Ritsu Doan kaydetti.
Uruguay'da 28. dakikada Gaston Pereiro, 57. dakikada Edinson Cavani ve 75'te Rodriguez'in golleri yeterli olmadı.
NAGATOMO VE MUSLERA 90 DAKİKA OYNADI
Galatasaray forması giyen futbolculardan Yuto Nagatomo ve Fernando Muslera, 90 dakika boyunca sahada kaldılar.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın