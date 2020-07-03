Nagatomo Türkiye'den ayrılırken duygu dolu sözler kullandı

Galatasaray ile olan sözleşmesi sona eren ve takımına veda eden Japon futbolcu Yuto Nagatomo, Türkiye'den ayrılırken TRTSpor'a konuştu.



Nagatomo Galatasaray'da geçirdiği günleri unutmasının mümkün olmadığını belirterek kendisine söz vermesine rağmen ağlamama sözünü tutamadığı ifade etti. Nagatomo Türkiye'den ayrılırken şu ifadeleri kullandı:



"Antrenman önce kendime söz vermiştim, böyle bir veda olacağını tahmin ediyordum. Ağlamamam gerektiğini kendime telkinlerde bulundum ama o anda, 2.5 yılda yaşananlar, kazanan kupalar aklıma geldikçe, Fatih hocamızdan güzel kelimeleri duymak beni inanılmaz duygulandırdı ve ağlamama sözünü tutamadım ve ağladım. Yapacak bir şey yok."



FUTBOLA DEVAM EDECEK Mİ?



Nagatomo futbol kariyerinin bitip bitmediği ile ilgili soruya ise şu cevabı verd: "Mental ve fizik olarak oynamaya devam edeceğim, kendimi hala güçlü hissediyorum ama nerede oynayacağımı bilmiyorum."



Japon oyuncunun son sözleri ise "Seni seviyorum Galatasaray, seni seviyorum Türkiye." oldu.



