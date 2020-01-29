Nagatomo için yeniden Bologna iddiası

Galatasaray'da geleceği belirsiz olan isimlerden Yuto Nagatomo'nun Bologna ile flörtü devam ediyor. Bologna cephesinden yalanlama gelmesine rağmen İtalyan basını Bologna'nın Nagatomo'yu istediğini bir kez daha yazdı.İtalyan basınından Mondo'nun haberinde Bologna'nın sol bek pozisyonu için transferin son günlerinde transfer yapmasının yüksek ihtimal olduğu ve adaylardan birinin de Nagatomo olduğu iddia edildi. NewsMondo'nun haberinde Nagatomo'nun yanı sıra eski Benfica, Sporting ve Real Madrid formaları giyen Fabio Coentrao'nun da adauşar arasında olduğu belirtildi.Bologna Sportif Direktörü Riccardo Bigon, Galatasaray'da gözden çıkarılan Yuto Nagatomo'nun planları arasında olmadığını yakın zamanda açıklamıştı.Basın toplantısında soruları yanıtlayan Bigon, "Ara transfer dönemi takıma takviye yapmak için zor bir dönem. Neler yapabileceğimize bakıyoruz ancak defans için genç, güçlü bir oyuncu bulabilirsek alacağız, onun dışında ilgilenmiyoruz. Bu yüzden Nagatomo da gündemimizde değil" ifadelerini kullanmıştı.Terim Nagatomo'nun takımdaki geleceğine ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı: "Nagatomo, benim futbol hayatımda gördüğüm ender profesyonel oyunculardan biri. Futbolculuğu ve karakteriyle bizim için çok değerli bir oyuncu. Kendisi ile konuştum. Nagatomo bize çok büyük hizmetler yaptı. Karşılıklı hiçbir sıkıntımız yok. Birbirimizi çok seviyoruz. Nagatomo bir fırsat bulursa gidecek ama kalırsa başımızın üzerinde yeri var. Bir derdimiz, sıkıntımız yok. Hala antrenmanların en çok çalışanı. Denilen her şeyi yapıyor. Böyle futbolcuyu bulmak çok zor. Keşke çok daha önce karşılaşsaydık. Nagatomo'yu kırmak kimsenin aklına gelmez. O nasıl isterse öyle davranacağız."