Nagatomo için flaş iddia; '2019'da dönebilir'

futbolculara tam anlamıyla nazar değdi. Son haftalarda üst üste yaşanan aksilikler sarı-kırmızılıların adeta kabusu olurken, Aslan son olarak Nagatomo'yu kaybetti. Şampiyonlar Ligi'ndeki Schalke karşılaşmasının 82. dakikasında sakatlanıp yerini Ömer Bayram'a bırakan Japon yıldız dün geceyi hastanede geçirdi. Ciğerinde sönme olan ve 2 gün daha hastanede yatacak olan deneyimli yıldız en az 3 hafta yeşil sahalardan uzak kalacak.Deneyimli sol bek oyuncusunu bekleyen asıl tehlike vücudunun uygulanacak tedaviye yanıt verip vermeyeceği. Futbolcunun sağlık durumunda herhangi bir olumlu gelişme yaşanmazsa ameliyat olması gündeme gelecek. Şayet Yuto Nagatomo bıçak altına yatarsa sahalara dönmesi yeni yılı bulacak.Konuyla ilgili olarak sarı-kırmızılı kulüpten şu açıklama yapıldı: "Schalke 04 maçı sırasında göğsüne gelen top sonrası, sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Yuto Nagatomo'nun saha kenarında yapılan ilk muayenesinde sağlık heyetimizin riskli bir durumu fark etmesinin ardından oyuncumuz, ileri tetkik ve tedavi amacıyla sponsor hastanemize sevk edilmiştir.Hastanede yapılan ilk değerlendirmede oyuncumuza aldığı darbeye bağlı olarak pnömotoraks (akciğer sönmesi) teşhisi konmuş olup, duruma müdahale edilerek oyuncumuzun akciğerine tüp uygulanmıştır. Durumu iyi olan ve birkaç gün hastanede takipleri devam edecek oyuncumuz Yuto Nagatomo ilgili ileri bir tedavi gerekip gerekmeyeceği yapılacak değerlendirme sonrası netleşecektir."