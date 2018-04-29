  •  
    Ve Hasan Ali'den ilginç paylaşım! ''Muz iyidir...''
  •  
    Sezon sonu bedavaya 22'lik gol+asist makinesi
  •  
    Galatasaray şampiyon olursa flaş Tudor kararı
  •  
    Dünyanın en pahalı 11'i açıklandı! Şaşırtan isim!
  •  
    F.Bahçe'den MANU'nun yıldızına "RESMİ" teklif!..

Nagatomo: "Galatasaray'da kalmak istiyorum"

Galatasaray'ın Japon futbolcusu Nagatomo, Beşiktaş karşısında aldıkları 2-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Nagatomo: 'Galatasaray'da kalmak istiyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Nisan 2018 21:25
Galatasaray'ın Japon futbolcusu Nagatomo, Beşiktaş karşısında aldıkları 2-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da kalmak istediğini ifade eden Japon futbolcu, "Burada olduğum için çok mutluyum. Kondisyon olarak, performans olarak her geçen gün daha iyi gittiğimi düşünüyorum. Bugün Beşiktaş karşısında çok iyi mücadele ettik ve istediğimizi aldık. Bu galibiyette mücadele etmemiz çok önemliydi. Uzun yıllar İtalya'da oynadım, çok derbiye şahit oldum ama taraftarımız müthiş, bana inanılmaz destek veriyorlar. Galatasaray'da kalmak istiyorum" dedi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için