Nagatomo: "Fatih Terim babam gibi"
Eski Galatasaraylı Yuto Nagatomo, Almanya galibiyeti sonrası Türkiye günleri ve Fatih Terim'le ilgili konuştu.
Yuto Nagatomo, Japonya galibiyeti sonrası eski takımı Galatasaray ve Fatih Terim'le ilgili konuştu.
36 yaşındaki deneyimli oyuncu maçın ardından TRT Spor'a verdiği röportajda Türkiye günlerini unutamadığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye'yi çok seviyorum, insanlar çok sıcakkanlı. Fatih Terim benim babam gibi. Çok kibar ve çok iyi bir teknik direktör. Türkiye'yi seviyorum, teşekkürler Galatasaray"
36 yaşındaki deneyimli oyuncu maçın ardından TRT Spor'a verdiği röportajda Türkiye günlerini unutamadığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye'yi çok seviyorum, insanlar çok sıcakkanlı. Fatih Terim benim babam gibi. Çok kibar ve çok iyi bir teknik direktör. Türkiye'yi seviyorum, teşekkürler Galatasaray"
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|Katar
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