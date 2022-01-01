Nagatomo: "Fatih Terim babam gibi"

Eski Galatasaraylı Yuto Nagatomo, Almanya galibiyeti sonrası Türkiye günleri ve Fatih Terim'le ilgili konuştu.

Nagatomo: 'Fatih Terim babam gibi'
Yuto Nagatomo, Japonya galibiyeti sonrası eski takımı Galatasaray ve Fatih Terim'le ilgili konuştu.

36 yaşındaki deneyimli oyuncu maçın ardından TRT Spor'a verdiği röportajda Türkiye günlerini unutamadığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'yi çok seviyorum, insanlar çok sıcakkanlı. Fatih Terim benim babam gibi. Çok kibar ve çok iyi bir teknik direktör. Türkiye'yi seviyorum, teşekkürler Galatasaray"

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda11002023
2Ekvador11002023
3Senegal100102-20
4Katar100102-20
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