Nagatomo'dan başsağlığı mesajı!

Galatasaray'ın eski futbolcus Yuto Nagatomo, ülkemizde gelen deprem felaketi sonrası başsağlığı mesajı paylaştı.
Tecrübeli oyuncu, Türk bayrağının yer aldığı bir görselle sosyal medya hesabından üzüntüsünü belirtti.
Yuto Nagatomo, yaptığı paylaşımda, "Başınız sağ olsun, Allah sabır versin… Kalbim, dualarım sizlerle…" ifadelerini kullandı.
Tecrübeli oyuncu, Türk bayrağının yer aldığı bir görselle sosyal medya hesabından üzüntüsünü belirtti.
Yuto Nagatomo, yaptığı paylaşımda, "Başınız sağ olsun, Allah sabır versin… Kalbim, dualarım sizlerle…" ifadelerini kullandı.
Japon futbolcu, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yaptığı depremzedelere yardım bilgilerini de kendi sosyal hesabından paylaştı.
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