Nafia Kuş son 16 turunda elendi

Tekvando Kadınlar 67 kiloda Nafia Kuş, Dominik Cumhuriyeti'nden Katherine Rodriguez Peguero'ya altın vuruş sonunda mağlup oldu ve Tokyo2020 'ye veda etti.

Nafia Kuş son 16 turunda elendi
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 4. gününde +67 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Nafia Kuş, son 16 turunu geçemeyerek elendi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda tatamiye çıkan Nafia, ilk turda Dominik Cumhuriyeti'nden Katherine Rodriguez Peguero ile karşılaştı.

Müsabakaya iyi başlayan Nafia, ilk raundu 2-0 önde tamamladı. Milli sporcu, ikinci raundu 1-0, son raundu da 4-3 kaybedince müsabakada normal süre 5-5 beraberlikle sonuçlandı. 26 yaşındaki Nafia, altın puanda rakibine 2 sayı verince karşılaşmayı kaybetti.

Nafia Kuş bu sonuçla Tokyo 2020'ye veda etti.

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