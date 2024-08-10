Nafia Kuş Aydın yarı finale çıktı!

Milli tekvandocumuz Nafia Kuş Aydın, +67 kilo çeyrek finalinde Ürdün'den Rama Abo-Alrub'u mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Nafia Kuş Aydın yarı finale çıktı!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın, yarı finale çıktı.

Grand Palais'ta yapılan müsabakalarda kadınlar +67 kilo son 16 turunda Şilili Fernanda Aguierre'yi 2-1 yenen Nafia Kuş Aydın, çeyrek finalde Ürdünlü Rama Abo-Alrub ile karşılaştı. Milli sporcu, rakibini setlerde 2-1 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.

Nafia Kuş Aydın, yarı finalde ev sahibi Fransa'dan Althea Laurin ile karşılaşacak.

Bu arada erkekler +80 kiloda mücadele eden Emre Kutalmış Ateşli, son 16 turunda yenildiği Kübalı rakibinin çeyrek finaldeki maçını kaybetmesiyle repesajda mücadele etme hakkını kaybetti ve oyunlara veda etti.

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