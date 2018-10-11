Nadal'dan örnek davranış

"Örnek bir sporcu"

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, 10 kişinin hayatını kaybettiği memleketi Mayorka Adası'ndaki sel felaketi sonrası eline süpürge alarak temizleme çalışmalarına katıldı.Felaket nedeniyle tahliye edilenler ya da evlerini su basanlara spor tesisi ile tenis akademisinin kapısını açan Nadal, daha sonra temizleme çalışmalarına yardım etti.Felakete ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklamalarda bulunan İspanyol tenisçi, "Bugün Mayorka için üzücü bir gün. San Llorenç'daki şiddetli sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten başsağlığı temenni ediyorum." açıklamasını yaptı.Eline süpürge alarak kasaba halkına destek veren Nadal'ı çalışırken gösteren fotoğraflar, İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden Marca'da da yayımlandı. Haberde, ünlü tenisçi için, "Ailesi ve arkadaşları dolayısıyla doğduğu Mayorka'ya bağlılığıyla bilinen tenisin bir numarası, dün bir kez daha bunu gösterdi ve halka mümkün olan tüm yardımı yapmak için eline süpürge almaktan tereddüt etmedi." ifadeleri kullanıldı.Nadal'ın başarısının sadece sportif açıdan kaynaklanmadığı belirtilen haberde, "Bu hareketi onun alçak gönüllülüğünü gösterdi. Bir kez daha, hem tenis kortu içinde hem de dışında örnek bir sporcu yaptı." denildi.Söz konusu felakette 10 kişi ölürken, sel sularına kapılan 5 yaşındaki bir çocuk da kaybolmuştu.