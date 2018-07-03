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Nadal, Wimbledon'da zorlanmadan ikinci turda!

Wimbledon Tenis Turnuvası'nın ilk turunda Rafael Nadal, Dudi Sela'yı 3-0 mağlup ederek tur atladı.

Kaynak: DHA
Nadal, Wimbledon'da zorlanmadan ikinci turda!
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03 Temmuz 2018 21:26
Dünyanın en iyi tenisçileri sıralamasında ikinci sırada yer alan Rafael Nadal, baştan sona kontrol altında tuttuğu maçta rakibi Dudi Sela'yı set kaybetmeden mağlup etti.

Wimbledon Tenis Turnuvası'nın ilk turunda 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal, dünya sıralamasında 127'nci sırada yer alan rakibi Dudi Sela'yı 6-3, 6-3 ve 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

İsrailli rakibi önünde oldukça rahat bir oyun ortaya koyan Nadal, ilk servislerinden yüzden 74 oranında puan çıkardığı maçı 1 saat 50 dakikada tamamlayarak adını ikinci tura yazdırdı.

Sezonun üçüncü Grand Slam'inde İspanyol tenisçi, bir sonraki turda Mikhail Kukushkin - Vasek Pospisil maçının galibiyle karşılaşacak.

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