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Nadal ve Kerber bir üst tura çıktı

Avustralya Açık'ta tek erkeklerde İspanyol Rafael Nadal, tek kadınlarda ise Alman Angelique Kerber rakiplerini yenerek yollarına devam etti

Kaynak: AA
Nadal ve Kerber bir üst tura çıktı
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18 Ocak 2019 18:06
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta 2 numaralı seribaşlarından tek erkeklerde Rafael Nadal, tek kadınlarda ise Angelique Kerber üst tura çıktı.

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvaya beşinci gün maçlarıyla devam edildi.

Tek erkekler üçüncü turda 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal, Avustralyalı Alex de Minaur'u 6-1, 6-2 ve 6-4'lük setlerle zorlanmadan 3-0 yenerek adını üst tura yazdırdı.

6 numaralı seribaşı Marin Cilic ise 2-0 geriye düştüğü mücadelede İspanyol 26 numaralı seribaşı Fernando Verdasco'yu 3-2 mağlup ederek üst tura yükseldi. 4 saat 18 dakika süren karşılaşmada ilk iki seti 6-4 ve 6-3 kaybeden Hırvat tenisçi, sonraki setleri ise 6-1, 7-6 ve 6-3 kazandı.

22 numaralı seribaşı Roberto Bautista Agut ise 10 numaralı seribaşı Rus Karen Khachanov'u 6-4, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek günün sürprizlerinden birine imza attı.

3 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer, 14 numaralı seribaşı Yunan Stefanos Tsitsipas, 20 numaralı seribaşı Grigor Dimitrov ve Çek Tomas Berdych de dördüncü tura çıkmayı başardı.

Kerber zorlanmadı
Tek kadınlarda turnuvanın 2016 yılı şampiyonu 2 numaralı seribaşı Alman Angelique Kerber, Avustralyalı Kimberly Birrell'i 6-1 ve 6-0'lık setlerle zorlanmadan 2-0 yenerek dördüncü tura kaldı.

Çek 8 numaralı seribaşı Petra Kvitova ise İsviçreli Belinda Bencic'i 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek yoluna devam etti.

3 numaralı seribaşı Caroline Wozniacki'nin elenmesinin ardından günün diğer sürprizini, 11 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka'yı 2-0 mağlup eden dünya 87 numarası ABD'li Amanda Anisimova gerçekleştirdi.

Tek kadınlarda 5 numaralı seribaşı ABD'li Sloane Stephens ve 15 numaralı seribaşı Ashleigh Barty de turnuvada yoluna devam etti.

19 Ocak Cumartesi programı
Tek kadınlar üçüncü turunda, 1 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep ile ABD'li Venus Williams karşılaşacak. 4 numaralı seribaşı Japon Naomi Osaka'nın rakibi ise Tayvanlı Hsieh Su-Wei olacak.

Tek erkeklerde dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic, 25 numaralı seribaşı Kanadalı Denis Shapovalov, 4 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev de Avustralyalı Alex Bolt karşısında tur bileti arayacak.

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